Москва, 8 ноября, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Госдума приняла решение отклонить принятый в первом чтении законопроект о создании в России единого оператора наружной цифровой рекламы, передает корреспондент ИА REGNUM 8 ноября.

Госдума

Напомним, законопроект «О внесении изменений в Федеральный проект «О рекламе», разработанный депутатом Госдумы Артемом Кирьяновым («Единая Россия») был принят в первом чтении 15 июля 2022 года на внеочередном заседании палаты парламента. Документом предусматривалось создание в стране единого рекламного оператора, под управление которого должен был перейти весь рынок наружной цифровой рекламы. Против законопроекта выступали представители рекламного рынка, некоторые российские регионы, думские фракции ЛДПР, КПРФ, СРЗП и «Новые люди».

«Данный вопрос вчера мы обсуждали достаточно подробно на Совете Государственной думы. По мнению всех фракций законопроект должен быть отклонён», — сказал в ходе обсуждения вопроса спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Автор законопроекта Кирьянов обратил внимание на то, что данный законопроект серьезно обозначил те проблемы и перспективы, которые имеются по закону «О рекламе».

«Хочу доложить, Вячеслав Викторович, вообще поручение выполнено. Огромное количество материалов собрали, проанализировали, в том числе, с коллегами по комитету. Хочу всех поблагодарить и думаю, что в рамках тех вопросов, которые вскрылись буду продолжать и те инициативы, которые появятся в дальнейшем, прошу поддерживать», — сказал парламентарий.