Сеул, , 14:39 — REGNUM Глава южнокорейской оппозиционной Демократической партии «Тобуро» Ли Чжэ Мён встретился с послом ЕС в Сеуле Марией Кастильо Фернандес. Об этом сообщает Yonhap News.

Ли Чжэ Мён (сс) 경기도 뉴스포털. gnews.gg.go.kr

В ходе встречи южнокорейский политик подчеркнул важность установления «постоянного и стабильного мирного режима» на Корейском полуострове.

«В последнее время на Корейском полуострове наблюдается эскалация напряженности, — заявил глава оппозиции. — Установление постоянного и стабильного мирного режима очень важно».

Ли Чжэ Мён отметил, что ЕС является отличной моделью для построения мирного режима, союза мира и безопасности в Северо-Восточной Азии.

В свою очередь посол подчеркнула, что поддержание мира и безопасности возможно только посредством диалога, добавив, что ЕС готов поддержать усилия Сеула.

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