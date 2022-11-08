Новотроицк, Оренбургская область, 8 ноября, 2022, 14:35 — ИА Регнум. В городе Новотроицке Оренбургской области завершилось расследование уголовного дела о хищении с завода имущества в особо крупном размере. Ущерб оценили в 6,12 млн рулей, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

По данным полиции, уголовное дело возбудили после того, как на выезде с предприятия в грузовике обнаружили металл, состоящий из сплава хрома и железа, общим весом 16 500 кг, 2 200 кг медного лома и девять автомобильных радиостанций. Кроме того, в полуприцепе находились холодильник, микроволновая печь, шлифовальная угловая машина, два сварочных инвертора, гайковерт, дрель-шуруповерт, вачеги, провода, кабель, светодиодные светильники и лампы и многое другое. Краденное имущество пытались скрыть под строительным мусором.

Фигурантами уголовного дела являются шесть человек. Все они проживают в Новотроицке и являются работниками завода, с которого совершено хищение. Уголовное дело направлено городской суд.

«Причиненный акционерному обществу имущественный ущерб в особо крупном размере возмещен в полном объеме. Мероприятия по установлению организаторов группы продолжаются» — отметили правоохранители.