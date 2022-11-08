Мадрид, 8 ноября, 2022, 14:34 — ИА Регнум. Колумбийская певица Шакира и испанский футболист Жерар Пике 7 ноября достигли соглашения, согласно которому поп-звезда сохранит опеку над детьми. Об этом пишет испанское издание El País со ссылкой на источники, близкие к Шакире.

suran2007 Шакира

Отмечается, что в начале 2023 года Шакира уедет жить к 11-летней Милане и 9-летнему Саше в Майами. Сами переговоры, согласно собеседникам издания, длились около 13 часов. Конкретные детали соглашения пока не раскрываются и могут быть обнародованы впоследствии, однако, согласно источникам, Пике сможет летать в США, чтобы увидеться со своими детьми столько раз, сколько захочет, а расходы будут оплачиваться обеими сторонами.

Издание отмечает, что Пике согласен с тем, что, находясь в Барселоне, дети получают излишнее внимание со стороны прессы, а также подвергаются неприятным комментариям в школе. Обе стороны решили не доводить дело до суда, и футболист уступил Шакире в просьбе отправить детей жить в США.

Также газета сообщает, что Шакира планирует покинуть Барселону и осесть на постоянное место жительства в США по причине случившегося развода, а также из-за налоговых преследований со стороны испанских органов.