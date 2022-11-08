Москва, 8 ноября, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Финансовый пакет от ЕС представляет поддержку Киеву в размере до 1,5 млрд евро в месяц, что в общей сумме составит 18 млрд евро на год. Это в значительной степени будет способствовать покрытию финансовых потребностей киевского режима на 2023 год, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

«Поддержка предоставляется в виде долгосрочных кредитов на очень льготных условиях с покрытием процентных расходов. Льготный кредит — это кредит, предоставляемый на более выгодных условиях, чем заемщик мог бы получить на финансовом рынке.

Но финансовая помощь ЕС не покрывают полностью финансовые потребности [Киева] и необходимо найти аналогичные поддержки со стороны других стран, чтобы полностью удовлетворить финансирование.

По оценочным данным, потребности [Киева] во внешнем финансировании в 2023 году составят 3-4 млрд долларов в месяц, что отражает реальность большого дефицита бюджета. Однако, если спад экономики страны продолжится, сумма может достигнуть 5 млрд долларов в месяц.

Также 3 ноября 2022 года во втором чтении в Киеве был принят госбюджет на 2023 год. Киевский режим ожидает в следующем году рост ВВП на уровне 3,2% и уровень инфляции на уровне 28%.

Дефицит государственного бюджета в 2023 году ориентировочно составит 20,6% ВВП, или 1,6 трлн гривен (38 млрд долларов). В структуре расходов государственного бюджета 46% приходится на международную помощь. Прочие заимствования должны составить 170 млрд грн, из них внутренние 90,7 млрд грн.

Учитывая энергетический кризис и ухудшающееся состояние экономики Евроблока, финансовый пакет помощи станет дополнительной нагрузкой для ЕС в таких не простых сегодняшних условиях.

Напомним, что правительство ЕС собирается одобрить план поддержки домашних хозяйств и бизнеса на 90 миллиардов евро с целью снижения огромных расходов на газ из-за энергетического кризиса.

Как сообщало ИА REGNUM, Европейский союз намерен предложить новый механизм предоставления финансовой помощи Киеву на сумму €18 млрд.

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