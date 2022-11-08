Оренбург, 8 ноября 2022, 14:29 — REGNUM На территории Оренбургской области за январь–сентябрь 2022 года из рек, озёр и прудов извлечено свыше 2,2 тысячи брошенных незаконных орудий ловли рыбы. Большинство составляют сети, сообщили в региональном минприроды.
По данным ведомства, от запрещенных орудий лова освобождено 7,8 тысячи гектаров водоёмов. По фактам браконьерства возбуждено 942 административных дела. Ещё 14 материалов направлено правоохранителям для решения вопроса о возбуждении уголовных дел.
У рыбаков-браконьеров за девять месяцев изъято 587 незаконных орудий лова и 31 транспортное средство. Напомним, запрещено добывать рыбу с помощью сетей, острог и электроудочек.