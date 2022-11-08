Оренбург, 8 ноября, 2022, 14:29 — ИА Регнум. На территории Оренбургской области за январь–сентябрь 2022 года из рек, озёр и прудов извлечено свыше 2,2 тысячи брошенных незаконных орудий ловли рыбы. Большинство составляют сети, сообщили в региональном минприроды.

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По данным ведомства, от запрещенных орудий лова освобождено 7,8 тысячи гектаров водоёмов. По фактам браконьерства возбуждено 942 административных дела. Ещё 14 материалов направлено правоохранителям для решения вопроса о возбуждении уголовных дел.

У рыбаков-браконьеров за девять месяцев изъято 587 незаконных орудий лова и 31 транспортное средство. Напомним, запрещено добывать рыбу с помощью сетей, острог и электроудочек.