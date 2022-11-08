Курган, , 14:36 — REGNUM В Курганской области перед судом предстанет житель Щучанского района по обвинению в действиях сексуального характера в отношении малолетних. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

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По версии следствия, в феврале 2022 года 28-летний гражданин, совершил действия сексуального характера без применения насилия в отношении знакомых ему ранее малолетних детей. Обвиняемый был арестован. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

По информации УМВД России по Курганской области, за первое полугодие 2022 года в регионе совершено 49 зарегистрированных насильственных действий сексуального характера, что на 50% меньше, чем было за аналогичный период 2021 года.