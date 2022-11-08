Тбилиси, , 14:27 — REGNUM Домыслы о состоянии здоровья находящегося в заключении бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили без медицинского заключения — это неэтично. С таким заявлением выступил 8 ноября перед журналистами министр юстиции республики Рати Брегадзе.

Михаил Саакашвили (сс) thierry ehrmann

Он отреагировал на заявление адвоката экс-президента Шалвы Хачапуридзе о признаках заболевания политика деменцией и туберкулёзом и 34 другими заболеваниями. Юрист также отметил, что окончательные выводы не готовы.

«Пока, такого заключения просто не существует в природе, а потом, когда это заключение будет — я уже много раз говорил, и ещё раз скажу — стороны могут обратиться в суд, чтобы определить, действительно ли состояние здоровья настолько тяжёлое, что несовместимо с отбыванием наказания», — заявил Брегадзе.

Министр подчеркнул, что государство создаёт все условия, чтобы защитить состояние здоровья осужденного.

Стоит отметить, что в мае Саакашвили перевели из тюрьмы в тбилисскую больницу. Его адвокаты постоянно заявляют о плохом состоянии здоровья политика. Для того, чтобы иметь основания отложить отбывание наказания для Саакашвили по болезни, был организован приезд медиков из США, которые обследовали политика.

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