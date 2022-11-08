Москва, , 14:26 — REGNUM Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования убийства депутата парламента Карачаево-Черкесии Ислама Крымшанхалова. Информация об обращении родных убитого в 2009 году парламентария появилась в ряде СМИ.

Председатель СК России Александр Бастрыкин Sledcom.ru

«Председатель Следственного комитета России А. И. Бастрыкин поручил первому заместителю председателя СК России Э. В. Кабурнееву доложить о ходе расследования данного уголовного дела», — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Напомним, депутата Народного собрания Карачаево-Черкесии Ислама Крымшанхалова расстреляли на охраняемой автостоянке напротив Верховного суда КЧР в городе Черкесске 13 января 2009.

По подозрению в причастности к убийству в марте 2012 года был задержан экс-глава Карачаевского района Дахир Эльканов. Его поместили под домашний арест. Однако дело расследовано так и не было, о чем родственники депутата Крымшанхалова сообщили в своем обращении Бастрыкину еще в январе 2022 года. Тогда также он затребовал доклад до ходе расследования.

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