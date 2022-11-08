Калуга, 8 ноября, 2022, 14:27 — ИА Регнум. Уголовное дело в отношении генерального директора одного из заводов, обвинённого в налоговом преступлении, направила в суд прокуратура Дзержинского района Калужской области, сообщили 8 ноября корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Установлено, что в период с марта по октябрь 2021 года путем осуществления расчетов с кредиторами и дебиторами предприятия, минуя расчетные счета организации, генеральным директором завода были сокрыты денежные средства предприятия в крупном размере, за счет которых должно было производиться взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам в общей сумме около 4 млн рублей.

За уклонение от налогов руководителю предприятия грозит наказание до трёх лет лишения свободы.