Москва, , 14:37 — REGNUM Дальнейшее снижение в России средней цены смартфона выглядит весьма вероятным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 ноября заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

Смартфон

«Можно предположить, что жители РФ всё чаще будут отдавать предпочтение более дешевым моделям, — сказал Мастеров. — Таким образом население будет стремиться нивелировать эффект от снижающихся доходов, а также риски, с одной стороны, дальнейшего снижения доходов, с другой — соответствующих убытков на случай дальнейшего появления искусственных ограничений на работоспособность устройств вследствие различных действий производителей в условиях идущей геополитической и экономической конфронтации».

Кроме того, он предположил, что в условиях снижающихся реальных располагаемых доходов населения как под влиянием инфляционного давления, так и в условиях снижающейся экономической и инвестиционной активности бизнеса и населения и ухода ряда компаний из зарубежных стран с российского рынка граждане РФ будут стремиться экономить на покупке новых смартфонов.

«С одной стороны, они будут предпочитать использовать старые смартфоны по мере сохранения их работоспособности, в том числе прибегая к услугам по ремонту, с другой стороны, даже в условиях необходимости замены устройства может вырасти интерес к вторичному рынку смартфонов в пользу приобретения устройств, бывших в употреблении. В этих условиях можно предположить дальнейшее снижение спроса со стороны населения на новые смартфоны», — сказал Мастеров.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Мастеров рассказал, что в России сформировалось значительное инфляционное бремя, которое угнетающе действует на потребительский спрос.