Кемерово, , 14:36 — REGNUM Принимая нелёгкое решение о специальной военной операции, президент России Владимир Путин прежде всего думал о судьбе страны. Так считает кемеровчанка, ветеран педагогического труда Светлана Хлудова.

СВО. Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

«Для нас сейчас главное — единство и вера в победу, — подчеркнула Хлудова. — В это нелёгкое время вспоминаешь о тех людях, которые защищали наше Отечество в далёкие годы Великой Отечественной войны, потому что нацизм снова поднял голову. Низкий поклон тем бойцам, которые сейчас выполняют свой святой долг, защищают нашу Родину. Мы все — вместе с ними».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что кузбасские таможенники выделили часть зарплаты на гуманитарную помощь для участников спецоперации России, а медики киселёвской больницы собрали деньги на помощь мобилизованным.