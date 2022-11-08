Пермь, , 14:59 — REGNUM В Кудымкаре Пермского края суд рассмотрел дело против главного бухгалтера детской поликлиники. Женщину признали виновной в получении крупной взятки, сообщили в СУ СКР по региону.

Взятка Дарья Антонова © ИА REGNUM

Установлено, что в 2014–2019 годы бухгалтер получала от предпринимателя, который занимался поставками питания в учреждение, взятки. Их общая сумма составила свыше 1 млн рублей. Незаконное вознаграждение в ответ предполагало своевременную и полную оплату поставок продовольствия, а также общее покровительство бизнесмену.

Фигурантке коррупционного уголовного дела назначено наказание в виде штрафа в размере 2,5 млн рублей. Ей запрещено занимать определенные должности в течение трех лет. На имущество, принадлежащее экс-главному бухгалтеру поликлиники, на общую сумму более 2,3 млн рублей наложен арест. Приговор суда не вступил в законную силу.