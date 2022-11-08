Уфа, , 14:22 — REGNUM Инклюзивный проект «Открыто для всех» стартовал в Башкирии. Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба правительства региона.

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Данный вопрос рассматривался в Уфе на заседании, которое прошло в рамках форума «Ломая барьеры».

По словам премьер-министра правительства региона Андрея Назарова, 8 ноября в республике совместно с агентством стратегических инициатив стартовал инклюзивный проект «Открыто для всех».

Сообщается, что его целью является повышение доступности услуг и товаров для инвалидов, создание для них комфортной среды.

«Ключевой элемент проекта — национальный инклюзивный договор. Это общественное соглашение, к которому может присоединиться любая организация, разделяющая принципы инклюзивности. В это сообщество социально ответственного бизнеса по всей стране вошло уже порядка 70 компаний. Сегодня к ним впервые присоединяются пять наших предприятий. Они берут на себя конкретные инклюзивные обязательства», — приводит пресс-служба слова Назарова.

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