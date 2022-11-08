Пермь, , 14:24 — REGNUM В Пермском крае идёт на спад заболеваемость ОРВИ, сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

ОРВИ Com.ua

С 31 октября по 6 ноября зафиксировано 13 682 случая заболевания. Это на 20% меньше показателя предыдущей недели. Среди заболевших 50,8% занимают взрослые пермяки. На территории Прикамья циркулируют возбудители негриппозной этиологии.

Стоит отметить, с 24 по 30 октября в регионе зарегистрировали 17 111 случаев ОРВИ. В качестве профилактики гриппа и ОРВИ специалисты рекомендуют вакцинацию.