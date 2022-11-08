Москва, , 14:18 — REGNUM Соединённым Штатам стоит уделять больше внимания своей внутренней политике, а не ссылаться на якобы мешающие им жить некие внешние факторы вроде России. Об этом 8 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Соловьев Live».

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как указала российский дипломат, американские СМИ будут муссировать тему вмешательства России в выборы в Конгресс США независимого то того, как это есть на самом деле и степень активности такого обсуждения будет зависеть только от желания Белого дома.

«Все-таки это внутриполитическая история, пусть они наконец начнут говорить о темах, которые волнуют американских избирателей — демократов, республиканцев — и перестанут бесконечно кивать на некие внешние факторы вроде России, которые мешают им внутренне жить и обустраивать своё политическое, общественное, экономическое пространство. Я думаю, что дискуссии должны развиваться в их внутреннем пространстве», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что не Россия, а бывший президент США Дональд Трамп вмешивается в выборы в американский Конгресс.