Москва, 8 ноября, 2022, 14:20 — ИА Регнум. После объявления частичной мобилизации в России ряду ведомств, включая Центральный банк, пришлось разрабатывать и вводить меры для поддержки населения и бизнеса. Самой необходимой и действительно нужной мерой стало введение кредитных каникул по потребительским и ипотечным займам, заявил корреспонденту ИА REGNUM специалист департамента стратегических исследований Total Research Ярослав Островский.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

«Это очень нужная мера, так как эти продукты являются крайне распространенными в нашей стране, и практически каждый житель имеет долг перед банком.

На днях регулятор расширил перечень мер, направленных на поддержку мобилизованных граждан. Нововведения касаются людей, которые имеют брокерские счета.

К примеру, ЦБ рекомендует обеспечить реструктуризацию задолженностей по комиссиям за незакрытые позиции, снизить или отменить условия оплаты за обслуживание, не брать комиссию по непокрытым позициям, не реализовывать право на изъятие имущества должников.

Среди всего перечня самой необходимой мерой кажется защита от маржин-колла. В случае, если клиент имеет позицию с заемными средствами, и она находится в просадке, то защита от принудительного закрытия позиции может помочь сохранить средства на счете.

Опять же все новые меры — это рекомендации от ЦБ, а не строгие указания к действию. Брокеры могут найти причины не исполнять их, но вряд ли станут так делать, потому что подобных обращений, если они вообще произойдут, будут единицы.

По данным Московской Биржи по итогам октября сделки на рынке совершали 2,1 млн человек. И такая статистика держится уже долгое время. Всего же число частных инвесторов достигло 22,2 млн человек.

То есть 300 тысяч мобилизованных — это только 1,35% от общего числа частных инвесторов. А если учесть, что вряд ли среди призванных граждан много активно торгующих или имеющих крупные суммы, то нагрузка на брокеров не то, что минимальная, она вообще никакая.

В итоге новые меры действительно полезны, но только для людей, активно торгующих на рынке и в основном фьючерсами и опционами. Долгосрочные инвесторы как правило не пользуются заемными средствами.

Так что эта поддержка окажет минимальную помощь. А вот кредиты, ипотеки и микрозаймы распространены куда больше в нашей стране, поэтому помощь в этом направлении более эффективна», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Центральный банк России разработал новые меры поддержки для мобилизованных граждан. Инвесторы могут обратиться за поддержкой до конца 2023 года.

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