Соликамск, Пермский край, , 15:02 — REGNUM Арбитражный суд Пермского края обязал Соликамский магниевый завод провести внеочередное общее собрание акционеров, сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

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В течение 70 дней с момента вступления решения суда в законную силу предприятие должно провести внеочередное общее собрание акционеров. В его повестке — утверждение устава завода в новой редакции, избрание нового совета директоров и ревизионной комиссии.

Напомним, ранее прокуратура в судебном порядке потребовала вернуть в доход государства более 89% акций Соликамского магниевого завода, посчитав, что приватизацию стратегического предприятия в 1992–1996 годах провели с нарушением законодательства.

Как сообщает издание «Коммерсантъ» , 7 октября АО «Регистратор Интрако» передало пакет акций Росимуществу. После этого новый владелец через суд потребовал провести внеочередное собрание акционеров с целью сменить совет директоров.

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