Екатеринбург, , 14:23 — REGNUM В Свердловской области проверяют готовность региональной системы оповещения. Техническую проверку проводят 8 ноября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил директор свердловского филиала РТРС Сергей Павлов.

Система оповещения. Громкоговорители cbs_fan

Жители региона услышали вой сирен. Кроме того, на минуту с 10:43 до 10:44 (8:43-8:44 мск.) пропал телевизионный сигнал. Его заменила текстовая строка с оповещением. Проверка системы оповещения населения будет продолжена, отметил Павлов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сотрудники МЧС планировали проверить систему оповещения в Екатеринбурге 5 октября. Однако накануне проверочных работ от их проведения решил отказаться.