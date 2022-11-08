Москва, , 15:19 — REGNUM В России покупатели новых смартфонов все чаще воздерживаются от трат больших сумм и отдают предпочтение более дешевым аналогам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 ноября заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

Смартфоны (сс) Maurizio Pesce

«Зафиксированное в РФ снижение средней цены смартфона можно объяснить действием ряда факторов. Во-первых, с учетом резкого инфляционного скачка в феврале–марте произошло существенное снижение реальных располагаемых доходов населения. Сильный рост цен не был компенсирован за счет роста зарплат, дальнейшие дефляционные тенденции в российской экономике также не смогли по своему эффекту перекрыть масштабный рост цен в конце зимы — начале весны. В результате сформировалось значительное инфляционное бремя, которое угнетающе действует на потребительский спрос, — сказал Мастеров. — Ситуация усугубляется высокой неопределенностью и связанными с этим опасениями населения, в том числе относительно сохранения своих доходов в будущем».

В этих условиях, как полагает экономист, население с осторожностью подходит к крупным тратам — в частности, в случае с рынком смартфонов это проявляется в том, что граждане стараются избегать покупок дорогостоящих моделей, предпочитая более дешевые аналоги.

«Во-вторых, ряд сервисов, интегрированных в популярные, но более дорогостоящие смартфоны фирмы Apple, прекратил свою работу либо начал работать с ограничениями, — уточнил Мастеров. — Также существуют опасения, что Apple может в дальнейшем усилить ограничения на работоспособность своих устройств — вплоть до таких радикальных (но не слишком вероятных) шагов, как их полная дистанционная блокировка. Также есть опасения относительно снижения работоспособности работы устройств на базе программного обеспечения Apple, в том числе вследствие сокращения сервисного присутствия и сервисной поддержки на территории РФ. В этих условиях с учетом высокой стоимости продукции Apple снижается интерес со стороны потребителей к соответствующей линейке моделей с более высокой средней стоимостью».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России в перспективе ближайших шести-восьми месяцев в РФ будет наблюдаться дальнейшее снижение продаж смартфонов.

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