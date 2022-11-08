Саратов, , 14:39 — REGNUM Судебные приставы в Саратове арестовали автомобиль юрлица, задолжавшего за нарушение правил дорожного движения 89 млн рублей. По данным управления ФССП по Саратовской области, компания специализируется на аренде и лизинге легковых автомобилей.

Судебные приставы Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Сводное исполнительное производство, включающее в себя более 30 тысяч исполнительных производств, находится на исполнении в ГУ ФССП России по городу Москве», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Приставы совместно с сотрудниками ГИБДД установили маршрут передвижения Hyundai Solaris, принадлежащего должнику. Иномарка была арестована и отправлена на спецстоянку. В дальнейшем автомобиль реализуют в счет погашения задолженности по штрафам.

Ранее ИА REGNUM передавало, после наложения судебным приставом-исполнителем ареста на принадлежащий жителю Камбарки (Удмуртия) автомобиль Lada Largus автомобилисту пришлось оплатить все свои непогашенные 223 штрафа.

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