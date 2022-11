Москва, , 23:33 — REGNUM Владимир Зеленский назвал условия, на которых киевский режим готов к переговорам с Российской Федерацией. Соответствующее заявление он сделал 7 ноября в своем обращении.

Зеленский считает переговоры возможными, если будет восстановлена «территориальная целостность» бывш. УССР, будет проявлено уважение к уставу ООН, компенсированы все убытки, будет наказан каждый «военный преступник», а также будет гарантировано, что это больше никогда не повторится.

Заявление Зеленского обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что на указанных условиях переговоров не будет.

«Нарушает свой же закон про запрет любых переговоров», — напомнил S. P. Q. R.

«Договариваться можно лишь с США, венграми и поляками. Об обратном разделе искусственной недостраны…» — отметил The last of the Mohicans.

«Возврат территорий? Так мы их себе уже вернули! Наказание военных преступников? Так это и было нашей целью изначально — денацификация! А главного преступника, Зеленского, мы тоже планируем примерно наказать», — пишет Вячеслав П.

«Молодец, так держать. На таких условиях никаких переговоров не будет. Да и не о чем разговаривать с нацистами, им плевать на всё, что они обещают и подписывают. Знаем, проходили. Наказание каждого военного преступника: он на очереди первый», — добавила Юлия.

«Особенно нравится фраза: «гарантии, что это больше никогда не повторится». И это говорит… [Зеленский], но кажется, что он вещает из детсадовской песочницы. А ведь за этого… умирают тысячи!» — отметила Natalia V.

«Бункерный наркоман решил условия ставить. Путину? Условия?» — отреагировал Igor.

«Безумие неизлечимо…» — добавила «Катушка».

«Переговоров не будет», — прокомментировал Дмитрий С.

«Окончание военных действий не нужно сейчас никому. Цели [спецоперации] еще не достигнуты», — отметил Еvgenii O.

«Выдвигая такие условия (хотя не в его положении так делать), он прекрасно понимает, что никаких переговоров не будет. Но они и не нужны ни в каком виде и формате. Только капитуляция или до границы с Польшей, где надобности в них не будет», — добавил Александр.

«Зеленскому переговоры вести надо с наркологом. С наркоманом какие могут быть договоренности?!» — задалась вопросом Евгения.

«Он ещё и условия ставит!» — возмутился «да».

«Уважение к ООН? Да легко, пусть только ООН признает право русскоязычных жителей [территории б. УССР] и Прибалтики говорить на родном языке, признает факты военных преступлений [ВСУ], публично осудит нацизм на [территории б. УССР], признает право жителей Крыма и Донбасса на самоопределение, а заодно наложит санкции на США за агрессивные войны и вмешательство в дела других государств, и мы все сразу же начнем уважать ООН. А пока это ручной попугай на привязи у Вашингтона», — отметил Евгений О.

«Стадия торга? Ведь ещё неделю назад наркоман Зеленский визжал, что никаких переговоров», — задумался Max.

«Можем только губозакаточную машинку предоставить», — иронизирует Elena.

«С себя начнёт наказание? Руки по локоть в крови убитых солдат, это он виноват во всем…», — возмутилась Li.

«А он же там закон какой-то у себя подписал , что никаких переговоров. Он даже выполнить не может то, что сам подписывает», — с сарказмом напомнил NK.

«О… торги пошли. Скоро депрессия, а уже потом принятие, да. Долго однако же, больно и дорого. Может вы ему уже просто психиатра пришлёте с наркологом», — добавил Denis L.

«Это он обещает или от нас требует? Мне кажется, скоро начнёт поскуливать в конце «пожалуйста», — смеется Радмира.

«Каждый военный преступник будет наказан и без его условий, вон сколько их сидит в российском плену», — прокомментировал Dima.

«Наказание каждого военного преступника сейчас и проходит и называется СВО», — отреагировал Андрей Андреевич.

«Никаких переговоров с фашистской нечистью», — подытожил Антон Т.

Читайте также: Мирошник: Зеленский заговорил о переговорах с Россией после «окрика» Запада