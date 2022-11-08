Тбилиси, , 14:32 — REGNUM Адвокат Шалва Хачапуридзе заявил, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили страдает от слабоумия и заражён туберкулёзом, сообщает 8 ноября грузинский телеканал «TV Пирвели».

Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Адвокат утверждает, что диагноз «туберкулёз» был поставлен Саакашвили немецкими врачами прямо сегодня.

«Деменция — это не единственный, а один из списка диагнозов, которые есть у Саакашвили. А сегодня у него обнаружили туберкулёзные палочки. Ответ на вопрос о его туберкулёзе пришел от немцев час назад. До клиники «Вивамед» Саакашвили находился в тюрьме Рустави, тюрьме в Тбилиси и госпитале Гори, я даже не знаю, где конкретно находился. Однако этот ответ прибыл из Германии час назад. Сейчас я впервые говорю об этом публично», — сказал Хачапуридзе.

Напомним, что арестованный 1 октября 2021 года Михаил Саакашвили в данный момент проходит лечение в частной тбилисской клинике «Вивамед».