Москва, 8 ноября, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Россия не проводит переговоров с Соединёнными Штатами, на которых обсуждается ситуация на территории бывш. УССР. Об этом 8 ноября сообщил замглавы МИД России Андрей Руденко.

Santiago Casuriaga МИД России

«Нет, мы не ведём с ними переговоров», — сказал Руденко, отвечая на вопрос журналистов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что между Москвой и Вашингтоном на фоне общей напряжённости остаются точечные контакты.