МИД РФ: Москва не ведёт переговоры с Вашингтоном по Киеву
Москва, 8 ноября, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Россия не проводит переговоров с Соединёнными Штатами, на которых обсуждается ситуация на территории бывш. УССР. Об этом 8 ноября сообщил замглавы МИД России Андрей Руденко.
Santiago Casuriaga
МИД России
«Нет, мы не ведём с ними переговоров», — сказал Руденко, отвечая на вопрос журналистов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что между Москвой и Вашингтоном на фоне общей напряжённости остаются точечные контакты.