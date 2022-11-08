Пермь, 8 ноября, 2022, 14:31 — ИА Регнум. В Перми завершается строительство нового моста через реку Чусовая. Планируется, что движение транспорта запустят после 15 декабря. Об этом сообщает портал 59.ru со ссылкой на эксперта группы управления строительства АО «Стройтрансгаз».

Иван Шилов ИА REGNUM Мост

В настоящее время завершается опускание пролетного строения на опорные части, обустраивается гидроизоляция. Затем последует асфальтирование проезжей части, монтаж ограждения. Длина моста с четырехполосным движением составит 1,5 км. Протяжённость сооружения с подходами к нему — 9,2 км.

Когда движение по новому новом мосту запустят, начнётся ремонт существующего инженерного сооружения. Добавим, строительство моста через Чусовую осуществляется в рамках государственно-частного партнёрства. Источниками финансирования являются федеральный и краевой бюджет, а также средства концессионера.