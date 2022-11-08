В Перми анонсировали открытие нового моста через реку Чусовая
Пермь, 8 ноября, 2022, 14:31 — ИА Регнум. В Перми завершается строительство нового моста через реку Чусовая. Планируется, что движение транспорта запустят после 15 декабря. Об этом сообщает портал 59.ru со ссылкой на эксперта группы управления строительства АО «Стройтрансгаз».
В настоящее время завершается опускание пролетного строения на опорные части, обустраивается гидроизоляция. Затем последует асфальтирование проезжей части, монтаж ограждения. Длина моста с четырехполосным движением составит 1,5 км. Протяжённость сооружения с подходами к нему — 9,2 км.
Когда движение по новому новом мосту запустят, начнётся ремонт существующего инженерного сооружения. Добавим, строительство моста через Чусовую осуществляется в рамках государственно-частного партнёрства. Источниками финансирования являются федеральный и краевой бюджет, а также средства концессионера.