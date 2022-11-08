Вашингтон, 8 ноября, 2022, 14:27 — ИА Регнум. Канадско-американский актер Райан Рейнольдс анонсировал начало съемок супергеройского фильма «Дэдпул 3». Об этом 8 ноября сообщил портал Comicbook.

Цитата из к/ф «Дэдпул» реж Тим Миллер. 2016. США Дэдпул

По словам актера, съемки кинокартины планируют начать весной 2023 года. Рейнольдс также уточнил, что в настоящий момент готовится к участию в проекте вместе со своими коллегами Шоном Леви и Хью Джекманом.

«Съемки быстро проходят, а затем идет процесс монтажа, и это момент, где по-настоящему создается фильм», — добавил артист.

Напомним, серия фильмов «Дэдпул» рассказывает о наемнике Уэйде Уилсоне (Рейнольдс), который в результате секретных опытов приобрел различные сверхспособности. Премьера третьей ленты намечена на ноябрь 2024 года.