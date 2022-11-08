Уфа, 8 ноября, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Всероссийский центр активного туризма для людей с инвалидностью предложил создать в Башкирии глава российского спортивного союза инвалидов Флюр Нурлыгаянов. Об этом он сообщил 8 ноября на всероссийском форуме реабилитационной индустрии «Ломая барьеры» в Уфе.

Marie-Lan Nguyen Спортсмен-инвалид

Он сообщил, что проект всероссийского центра активного туризма для людей с инвалидностью является уникальным, такого нет в мире.

«Башкирия обладает уникальным туристическим потенциалом. На фоне современного тренда на развитие внутреннего туризма, эффект от проекта будет потрясающим. В нем будут задействованы не только люди с инвалидностью, но и дети, здоровые люди», — заявил Нурлыгаянов.

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