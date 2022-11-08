Ханты-Мансийск, 8 ноября, 2022, 14:16 — ИА Регнум. В Югре бывший директор паспортно-визового сервиса предстанет перед судом по обвинению в получении нескольких взяток на сумму свыше 500 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

Следствием установлено, что обвиняемая почти год занижала объём фактически выполненных паспортно-визовым сервисом работ в пользу коммерческой организации, которую возглавляла её знакомая.

«При этом оплата за миграционные услуги, фактически оказанные работниками филиала, вносилась в кассу коммерческой организации», — отмечают в следственном управлении.

Таким образом государственному паспортно-визовому сервису причинён ущерб на сумму более 19,5 млн рублей, а обвиняемая незаконно обогатилась путём взяток на сумму 525 тыс. рублей.

Помимо этого, по версии следствия, обвиняемая получила от пяти иностранцев по 19 600 рублей в качестве взяток за ускоренное и внеочередное оформление разрешений на временное проживание в России.

Экс-директор филиала по ХМАО «Паспортно-визового сервиса» МВД России обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и взяточничестве. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономии ООО «Паспортно-визовый сервис» снабжало мигрантов подложными приглашениями на въезд в Россию. Генеральный директор фирмы получил условный срок.