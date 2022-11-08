Сеул, , 14:11 — REGNUM Правительство Южной Кореи приветствовало соглашение о прекращении огня между властями Эфиопии и «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы приветствуем соглашение между правительством Эфиопии и НФОТ о прекращении боевых действий», — говорится в заявлении южнокорейского МИД.

«Мы ценим усилия Африканского союза и правительства ЮАР, ставшими посредниками в этом деле», — добавили в министерстве иностранных дел.

Напомним, что представители правительства Эфиопии и «Народного фронта освобождения Тыграя» подписали соглашение о прекращении боевых действий 2 ноября.