Херсон, , 23:16 — REGNUM Задержание сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) Российской Федерации девятерых граждан в Херсонской области, работавших на СБУ и планировавших теракты против местных чиновников, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 8 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

«На территории Херсонской области вскрыта и пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы СБУ, в задачи которой входило совершение террористических актов в отношении высокопоставленных членов военно-гражданской администрации Херсонской области», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Киев и террористическая деятельность — это понятия, которые идут на одной линии», — считает Эрмин Х.

Многие пользователи не были удивлены тому факту, что на территории Херсонской области орудуют киевские диверсанты. Тем не менее, граждане рады узнать, что террористическая ячейка была вскрыта, и её деятельность была пресечена, что позволила сохранить жизни не только высокопоставленных чиновников, но и простых мирных людей.

«УГИЛ себе не изменяет. Нацисты постоянно пытаются устроить теракты, направленные в первую очередь против гражданских», — уверена Лия А.

Некоторые комментаторы отмечают, что у российский спецслужб очень много работы, как на территории новый субъектов России, и во всех остальных уголках нашей Родины, поскольку нацисты взяли на вооружение террористическую тактику. Но, несмотря на такие сложности, наши защитники отлично справляются со своей работой.

«И что там они думали? Я-то наши-то спецслужбы их не раскусят? А вот нет уж! Мы-то всё увидели и вовремя среагировали! Так что ничего террористического на нашей земле не допустим!» — указывает Мария Р.

Часть людей высоко оценила работу сотрудников ФСБ, поскольку они умудрились выявить вражеских диверсантов чуть ли не на линии непосредственного соприкосновения с киевскими войсками.

«Мужики, респект! Вы вылавливаете опасных террористов, что пытаются подгадить мирняку», — отметил Данил М.

«Видно сразу, что наши ребята большие профессионалы своего дела. Наши спецслужбы достаточно успешно своевременно обезвреживают таких диверсантов, чтобы сохранить мирные жизни», — написала Анна В.

«Представляю, какое там сейчас скопление диверсантом на освобождённых территориях. Всё-таки СБУ не дремлет. Хорошо, что и ФСБ не дремлет!» — отметил Устин Б.

«Диверсия ни одна не должна быть осуществлена фашистами на нашей территории! Мужики, спасибо вам!» — пишет Елизавета С.

Нашлись и те, кто считает, что для террористов, которые к тому же подрядились служить нацистам, не должно быть никакого снисхождения со стороны судебных органов Российской Федерации.

«Диверсанты фашистские просто обязаны отвечать за все преступления. Планировали совершать на нашей территории — готовьтесь получить строгача!» — пишет Наталья С.

«Пока киевский неонацистский режим функционирует, не будет нам покоя от этих диверсантов. Те, кто их вылавливает, — герои, но они же не ясновидящие и не всесильные, на них одних уповать нельзя. Надо ударить по самому центру центра принятий решений в Киеве. Чтобы преступные приказы перестали поступать», — поделился своим мнением Иван Ч.

Напомним, 8 ноября пресс-служба Федеральной службы безопасности Российской Федерации сообщила о том, что в Херсонской области задержали девять граждан, работавших на СБУ и планировавших теракты против местных чиновников.