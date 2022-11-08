Москва, 8 ноября, 2022, 14:12 — ИА Регнум. В сеть выложили трейлер будущего сериала «Монастырь», в котором главную роль исполнит Анастасия Ивлеева. Ролик был опубликован 8 ноября на YouTube-канале онлайн-кинотеатра «Кинопоиск».

Цитата из трейлера сериала «Монастырь» Анастасия Ивлеева

Сюжет шоу расскажет о том, как героиня по имени Мария, привыкшая к лёгкой и беззаботной жизни, попадает в серьёзную и опасную ситуацию. Обстоятельства заставляют женщину вернуться в Россию и искать спасения в монастыре. Премьера состоится 19 ноября 2022 года на сайте «Кинопоиска».

В качестве режиссёра сериала выступил Александр Молочников («Холодный фронт», «Скажи ей»), должность шоураннера занимает Александр Ремизов. В проекте, в частности, участвуют Светлана Иванова, Филипп Янковский, Мария Миронова и Артур Смольянинов.