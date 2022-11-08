Донецк, 8 ноября, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Вооружённые формирования киевского террористического режима обстреляли Киевский и Кировский районы Донецка, а также Горловку, Троицкое и Ясиноватую. Об этом 8 ноября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Отмечается, что обстрел Троицкого со стороны киевских нацистов был зафиксирован в 13:20 (совпадает с мск) и в ходе него по населённому пункту был выпущено шесть снарядов калибра 122 мм.

Также уточняется, что в 13:30 боевики ВСУ выпустили три снаряда калибра 155 мм по Киевскому району Донецка, в 13:40 — три снаряда калибра 152 мм по Кировскому району Донецка, в 13:45 — три снаряда калибром 152 мм по Ясиноватой и в 13:50 восемь снарядов калибра 155 мм по Горловке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что Военный самолёт Су-25 вооружённых бандеровских формирований был сбит российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) около города Угледара в ДНР.