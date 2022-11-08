Екатеринбург, 8 ноября, 2022, 15:03 — ИА Регнум. В Свердловской области миграционная убыль населения составила 4264 человека. Соответствующие данные за 8 месяцев 2022 года приводит Свердловскстат.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

Миграционная межрегиональная убыль оказалась на отметке в 1988 человек. В страны дальнего зарубежья уехали 1439 рабочих. Нетепичным стал показатель оттока мигрантов в страны СНГ. По данным Свердовскстата, он составил 837 человек, хотя за аналогичный период 2021 года фиксировался прирост в 5 тыс. человек.

Максимальную миграционную убыль в Свердловской области фиксировали в 2004 году. Отток мигрантов тогда составил 13,9 тысяч.

При этом в регионе снижается естественная убыль населения. За январь–август 2022 года она составила 39,8 тыс. человек, годом ранее за тот же период — 47 тыс. человек.