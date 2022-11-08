Пермь, 8 ноября 2022, 15:04 — REGNUM Пермь получил партию новых современных автобусов, сообщает телеграм-канал «Пермский транспорт».
В столицу Прикамья поступило 22 экологичных и удобных машины. Поставка осуществляется рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
В начале ноября город получил 11 автобусов. В ближайшие месяцы ожидается поступление ещё 31 единицы транспорта. Напомним, в Перми завершилась транспортная реформа.
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