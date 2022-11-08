Пермь, 8 ноября, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Пермь получил партию новых современных автобусов, сообщает телеграм-канал «Пермский транспорт».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Автобус

В столицу Прикамья поступило 22 экологичных и удобных машины. Поставка осуществляется рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

В начале ноября город получил 11 автобусов. В ближайшие месяцы ожидается поступление ещё 31 единицы транспорта. Напомним, в Перми завершилась транспортная реформа.