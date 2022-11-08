Астана, , 14:09 — REGNUM Министерство просвещения Казахстана 8 ноября запустило чат, в котором учителя могут пожаловаться на нарушение их прав. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Учитель (сс) Alexas Fotos

Сообщается, что педагоги смогут оставлять сообщения о привлечении их к работе, которая не подразумевается обязанностями, о требовании излишней отчётности и пр. Информацию будут оперативно проверять специалисты.

На момент написания новости, в чате состояло более 4 тыс. человек, но этот показатель постоянно растёт. Многие стали писать жалобы. В том числе была жалоба на понижение разряда учителя.

«Заявок поступает очень много. На все вопросы будут даны ответы», — сообщили в чате.