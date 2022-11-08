Анкара, , 14:09 — REGNUM Ситуация в Соединённых Штатах в политическом и экономическом планах оставляет желать лучшего. Страна пребывает в состоянии внутреннего хаоса. Об этом в ходе выступления в парламенте заявил глава турецкой Партии националистического движения Девлет Бахчели, которая входит в альянс с президентом республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Иван Айвазовский. Хаос. Сотворение мира. 1841

По его словам, США «пребывают в тисках социального, экономического и политического тупика».

«Мы считаем, что США, находящиеся в состоянии хаоса, окажут негативное влияние на другие страны», — цитирует ТАСС Бахчели.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Китае предрекли падение американской гегемонии после обострившегося энергетического кризиса в Европе и конфликта интересов Европейского союза и США.