Москва, 8 ноября, 2022, 14:04 — ИА Регнум. В социальных сетях набирает популярность видео, снятое киевскими военнослужащими, на котором они распечатывают российский сухой паёк.

Алексей Колчин ИА REGNUM Сухпайки

На записи несколько военных ВСУ сначала вскрывают картонную упаковку пайка, а затем разбирают содержимое, сопровождая происходящее комментариями.

«Тут есть: жевательная резинка [нецензурное выражение удивления]. Это что такое? А, это витаминка, понял? Да ладно, не может быть, чтобы так о них государство заботилось. Паштет, ещё паштет… Сливки сухие», — говорит один из героев видео.