Оренбург, , 15:05 — REGNUM В Оренбургской области апелляционный суд прекратил производство по административному делу против туристки, вернувшейся из-за границы и не отчитавшейся на сайте Госуслуг о вакцинации от коронавирусной инфекции и результатам теста на COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Оренбургского областного суда.

Туризм Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Основанием для отмены штрафа стали изменения, внесённые в Постановление главного санитарного врача России. Сейчас обязанность по выполнению требований о размещении на Едином портале государственных услуг сведений по вакцинации и результатах теста по прибытии в Российскую Федерацию отсутствует.

Ранее суд первой инстанции назначил в рамках административного дела оренбурженке штраф. Его размер составил 7,5 тыс. рублей.