Сеул, 8 ноября, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин 7 ноября встретился за обедом с исполнительным директором Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел, с которой обсудил «конкретные пути» укрепления партнерства. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

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Сообщается, что стороны разделили мнение о том, что изменение климата представляет серьезную угрозу для детей и будущих поколений, договорившись работать над достижением общей цели — защиты окружающей среды и предотвращения климатического кризиса.

Как сообщало ИА REGNUM, ЮНИСЕФ создаст 9 тыс. классных комнат для детей в Афганистане.

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