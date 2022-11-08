Екатеринбург, , 15:05 — REGNUM Регионы Уральского федерального округа за 9 месяцев 2022 года на 22% увеличили объёмы экспорта древесины в Китай. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Доля Китая в экспорте древесины из УрФО составляет 17%. Основными экспортёрами леса для уральских регионов также продолжают оставаться Узбекистан (22%) и Азербайджан (14%). При этом на фоне начала СВО экспорт древесины в страны Евросоюза снизился почти в два раза.

По данным Уральской таможни, с начала 2022 года регионы Урала поставили странам-партнёрам 1 млн. квадратных метров древесины и 65 тыс. тонн готовых изделий на сумму 214 млн долларов.