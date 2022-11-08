Сыктывкар, , 14:30 — REGNUM В Коми безработица вышла на допандемийный уровень, снизившись к началу ноября до 1,3%. Об этом на заседании Госсовета республики сообщила министр труда, занятости и соцразвития Екатерина Грибкова.

Бен Шан. Безработные. 1938

По ее словам, в республике наиболее востребованы специалисты высшего и среднего уровня квалификации различных секторов экономики региона: инженеры, преподаватели, врачи, медицинские сестры, фельдшеры, а также водители, повара, пекари, слесари, электрогазосварщики и другие специалисты. Всего открыто более 11,5 тысяч вакансий.

Министр отметила, что на локальных рынках труда существует диспропорция: количество рабочих мест в сельских районах значительно меньше, чем в городах. На решение этих проблем направлены мероприятия госпрограммы РК «Содействие занятости населения». В 2022 году на их реализацию предусмотрено 994,7 млн рублей.

«В рамках госпрограммы гражданам оказывается десять государственных услуг, направленных на решение самой важной задачи — оказанию содействия в трудоустройстве. За 10 месяцев 2022 года установленные показатели по государственным по услугам выполнены от 84 до 100 процентов», — сообщила Грибкова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, индекс безработицы в России опустился до рекордно низких значений.