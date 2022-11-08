Красноярск, , 14:37 — REGNUM Последние заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о принуждении России к мирным переговорам выглядят особенно смешно на фоне «сливов» в западной прессе о принуждении его самого к таким заявлениям. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 8 ноября высказал первый секретарь комитета Красноярского краевого отделения «Коммунистической партии «Коммунисты России» Андрей Селезнёв.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Надо отметить, что риторика киевского бункерного сидельца Зеленского оторвана от реальности и явно не способствует началу переговорного процесса. Зеленскому впору задуматься о сохранении своего режима, а он рассуждает о территориальных приобретениях и репарациях. Неадекватность налицо», — отметил эксперт.

«Похоже, Кремлю придётся продолжить воспитательное воздействие, прежде чем Киев действительно решится на переговоры. Русская армия в Харькове, Николаеве, Одессе и Киеве сможет создать продуктивную переговорную площадку», — подытожил Андрей Селезнёв.

Как сообщало ИА REGNUM, Зеленский заявил о том, что Киев готов пойти на переговоры с Россией, но у киевского режима есть ряд условий. Их «как минимум пять».

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