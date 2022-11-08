Красноярск, 8 ноября, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Последние заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о принуждении России к мирным переговорам выглядят особенно смешно на фоне «сливов» в западной прессе о принуждении его самого к таким заявлениям. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 8 ноября высказал первый секретарь комитета Красноярского краевого отделения «Коммунистической партии «Коммунисты России» Андрей Селезнёв.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Надо отметить, что риторика киевского бункерного сидельца Зеленского оторвана от реальности и явно не способствует началу переговорного процесса. Зеленскому впору задуматься о сохранении своего режима, а он рассуждает о территориальных приобретениях и репарациях. Неадекватность налицо», — отметил эксперт.

«Похоже, Кремлю придётся продолжить воспитательное воздействие, прежде чем Киев действительно решится на переговоры. Русская армия в Харькове, Николаеве, Одессе и Киеве сможет создать продуктивную переговорную площадку», — подытожил Андрей Селезнёв.

Как сообщало ИА REGNUM, Зеленский заявил о том, что Киев готов пойти на переговоры с Россией, но у киевского режима есть ряд условий. Их «как минимум пять».

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