Москва, 8 ноября, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Нехватка высококвалифицированных сотрудников в российской IT-индустрии давно не новость. Уже лет 20 подряд сотрудники отрасли диктуют свои условия работодателям на рынке труда, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

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«Зарплата молодого специалиста в IT-отрасли моет запросто начинаться от уровня 100 тысяч — 120 тысяч рублей. Рынок IT в России продолжает бурное развитие.

Выручка крупнейших российских IT — компаний в первой половине 2022 года выросла на 58,5% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года.

Российская отрасль ИТ имеет возможность роста на 20-30% в год в ближайшие три года. Это значит, что и при спокойной геоэкономической обстановке спрос на таких сотрудников превышал бы предложение на рынке.

IT-сектор дает заметный толчок экономическому развитию России. Стремительными темпами, например, развивается многообещающая отрасль энергоемких блокчейн-вычислений и «зеленого» майнинга, финтех, отрасль программного обеспечения.

Традиционная сложность на фоне санкций — это нехватка квалифицированных кадров, закупки и поставки современного зарубежного аппаратного обеспечения. В России отрасль IT и телекоммуникаций показывает традиционный бурный рост на фоне стабильного рубля.

Предпосылки для устойчивого развития сектора высоких технологий остаются очень впечатляющими», — считает экономист.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2023 году в России вырастет конкуренция среди работодателей за наем рабочих и инженеров, где будет наблюдаться дефицит кадров.

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