Томск, , 14:43 — REGNUM В Томске возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего при ремонте Коммунального моста. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Томской области.

Ремонт Коммунального моста в Томске СУ СКР по Томской области

Трагедия произошла днём 25 октября. По предварительным данным, 30-летний работник фирмы, ремонтировавшей мост, при демонтаже металлической гаммы не использовал страховочный трос.

«В результате нарушения требований охраны труда, правил безопасности при ведении строительных работ и работ на высоте, произошел демонтаж гаммы и находившийся на ней потерпевший упал с высоты около 6 метров на бетонные плиты, расположенные под мостом», — отметили в ведомстве.

В результате мужчина погиб на месте. Дело возбуждено по статье «нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».

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