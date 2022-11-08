Тюмень, 8 ноября, 2022, 14:15 — ИА Регнум. В Тюменской области создаётся единая сеть музеев. Соответствующие соглашения заключены с 26 муниципалитетами региона, сообщила на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте» глава областного департамента культуры Елена Майер.

museum-72.ru Музейный комплекс им. И. Я. Словцова. Тюмень

В единую сеть, по словам Майер, будут интегрированы ресурсы музеев, их информационная поддержка, а также организационное и методическое обеспечение.

«Взаимное сотрудничество и информирование по различным направлениям работы музеев будут способствовать созданию единого культурного пространства региона», — отметила глава департамента культуры Тюменской области.

Межмуниципальное соглашение подписано на три года. За это время для организации эффективной работы тюменских музеев будут организованы семинары, вебинары, образовательные курсы, стажировки, консультации по сохранению историко-культурного наследия и пополнению музейных фондов.

«От муниципалитетов региона в рамках заключенного соглашения мы, в свою очередь, ожидаем предложения по корректировке стратегического плана развития отрасли, формированию кадрового резерва музеев, другие инициативы», — подчеркнула Елена Майер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области в 2021 году музеи посетили 2,4 млн раза. Самой популярной стала выставка работ Сальвадора Дали «Сюрреализм — это я» в музейном комплексе им. И. Я. Словцова в Тюмени, которую посетили более 18 тыс. человек. А Тобольский кремль в 2021 году стал победителем премии «National Geographic Traveler».