Москва, 8 ноября, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Минобороны поддерживает идею введения начальной военной подготовки в школах и считает необходимым преподавать ее в объеме 140 часов в 10–11-х классах. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 ноября, об этом говорится в ответе Минобороны за подписью первого замглавы министерства Валерия Герасимова лидеру СРЗП депутату Госдумы Сергею Миронову.

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Министерство обороны согласилось с предложением дать оценку инициативе о введении обязательной начальной военной подготовки в школах в качестве отдельного предмета, отметил также Миронов.

Вместе с тем Минпросвещения РФ ведет разработку отдельного учебного курса начальной военной подготовки (НВП) в школах и колледжах.

Как отмечает замминистра просвещения Татьяна Васильева, организация обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в учреждениях среднего и профессионального образования определяется соответствующей инструкцией в объеме 35 часов в течение пяти дней.