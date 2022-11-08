Москва, 8 ноября, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который устанавливает новые размеры ставок сбора за пользование объектами водных биоресурсов, передает корреспондент ИА REGNUM 8 ноября.

Госдума

Так, за тонну мойвы, сельди чешско-печорской и беломорской, сайды, шпрот кильки минимальное значение ставок устанавливается в размере 150 рублей за тонну за исключением водорослей, для которых установлено значение ставки сбора в размере 50 рублей за тонну.

Максимальное значение установлено за краб камчатский в размере 80 тысяч рублей. Ставка сбора за минтай, согласно закону увеличена до 4,3 тысяч рублей за тонну. Ставка сбора на кальмар увеличена с 500 рублей до 3,9 тысяч рублей за тонну, при этом для кальмара подзоны Приморья ставка остается на прежнем уровне в 200 рублей за тонну.

Также устанавливается, что с 2025 года ставки сбора за каждый объект водных биологических ресурсов подлежат индексации на коэффициент-дефлятор, установленный на соответствующий календарный год.

Кроме того, плательщикам сбора за пользование объектами водных биоресурсов предоставляется право уменьшать сумму указанного сбора на сумму вычета, но не более чем на величину, равную 85% суммы сбора, при условии, в частности, осуществления рыболовства с использованием новых судов рыбопромыслового флота.